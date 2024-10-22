Trabzon Batum Arası Kaç Km? Batum Trabzon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Batum ve Trabzon birbirine yakınlığı ve sınır geçişinin kolay olması nedeniyle sıkça karşılıklı seyahatlerin gerçekleştirildiği şehirlerdir. Hem Türk hem de Gürcü vatandaşları arasında alışveriş, iş ve turistik geziler için iki şehir arasında tercih edilen bu seyahatler günübirlik olarak da yapılıyor. Trabzon Batum arası kaç km sorusu ile Batum Trabzon arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının yanıtları bu yolculuğu planlayanlar için büyük önem taşır.

Trabzon Batum Arası Kaç Kilometre?

Trabzon ile Batum arasındaki mesafe yaklaşık olarak 205 kilometredir. Bu mesafe, kara yolu ile oldukça rahat bir şekilde kat edilebilmektedir. Yolculuk boyunca Karadeniz'in eşsiz manzaralarına tanık olmak da bu rotanın keyifli yanlarından biridir. Sarp sınır kapısından geçerek Gürcistan'a ulaşmak oldukça kolaydır ve genellikle kontrol noktasında yoğunluk olmadığı zamanlarda sınır geçişi hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Batum Trabzon Arası Kaç Saat Sürer?

Türkiye'de Karadeniz turlarının çoğuna Gürcistan'a bağlı olan Batum şehri de dahil edilir. Bunun nedeni Batum'un da Doğu Karadeniz illeri ile benzer doğaya sahip olması ve Karadeniz Bölgesinde başlayan bu güzelliğin Batum'da da devam etmesidir. Aynı zamanda Batum Türkiye'ye sınırı bulunan ve Karadeniz illerine son derece yakın bir şehirdir. Özellikle Trabzon'dan Batum'a çok sayıda insan gelip geçerken tersi durum da geçerlidir.

Bu iki şehir arasında karadan yapılacak yolculuğu, yol ve hava koşullarına bağlı olarak ortalama 3 saatten biraz fazla sürmektedir. Bu süre özellikle yoğun olmayan günlerde ve sınır geçişlerinin hızlı olduğu durumlarda daha da kısalabilmektedir. Batum Trabzon arası yolculuk yapanlar genellikle sınır kapısında fazla vakit kaybetmeden yolculuklarına devam edebilmektedirler.

Trabzon ile Batum Yol Güzergahları Nelerdir?

Trabzon ile Batum arasında kara yoluyla seyahat etmek için en yaygın tercih edilen güzergâh Karadeniz sahil yoludur. Bu yol, doğrudan Sarp Sınır Kapısına kadar uzanmaktadır. Trabzon'dan çıkarak Rize ve Artvin'den geçip Batum'a varılacaktır.

Hem Karadeniz'in doğal güzellikleri hem de Gürcistan'ın kültürel dokusuyla birleşen bu rota, unutulmaz bir seyahat deneyimi sunmaktadır.