Trabzon Büyükşehir Belediyesinden “Ailem Güvende projesi”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, aile yapısını güçlendirmek ve vatandaşları sosyal, ekonomik ve psikolojik risklere karşı korumak amacıyla "Ailem Güvende Projesi"ni hayata geçirdi. Sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilen proje, kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sadece maddi destek sunan bir yardım modeli olarak değil, aileyi merkeze alan kapsamlı bir sosyal destek sistemi olarak hazırlanan proje, sağlık, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet ve rehberlik mekanizmalarını tek çatı altında buluşturdu.

HANE ZİYARETLERİYLE DESTEK SÜRECİ GÜÇLENDİRİLDİ

Projenin ilk aşamasında yeni doğum yapan ailelere "Hoş Geldin Bebek" paketleri ulaştırılmaya başlandı. Oluşturulan uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen hane ziyaretleriyle ailelerin yaşam koşulları yerinde incelenerek ihtiyaç analizleri yapıldı. Özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin önceliklendirildiği çalışma kapsamında; anne ve bebeğin sağlık durumu, psikolojik destek ihtiyacı, sosyal yardım gereksinimleri ve temel yaşam koşulları detaylı şekilde değerlendirildi. Yapılan saha çalışmaları sonucunda ailelerin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarla koordineli biçimde hızlıca çözüme kavuşturulması sağlandı.

AKADEMİK DESTEKLE REHBER HAZIRLANDI

Proje kapsamında akademisyenlerin ve uzman kurumların katkılarıyla ailelere yönelik rehber kitapçık da hazırlandı. Kitapçıkta, yeni doğan bebeklerin sağlık süreçleri, temel bakım bilgileri, anne sağlığı, çocuk gelişimi, aile içi iletişim ve sosyal destek mekanizmalarına erişim gibi birçok önemli başlık yer aldı. Hazırlanan içeriklerle özellikle ilk kez anne-baba olan ailelerin bilinçlendirilmesi ve destek mekanizmalarına daha kolay ulaşabilmesi amaçlandı.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK YAPILIYOR

Vatandaşlardan yoğun talep gören projeye başvurular dijital ortam üzerinden alınıyor. "Ailem Güvende Projesi"nden yararlanmak isteyen vatandaşların, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi olan www.trabzon.bel.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

AİLEYİ GÜÇLENDİREN HER ADIM GELECEĞE YATIRIMDIR

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden proje ile ilgili yapılan açıklamada, sosyal belediyeciliğin merkezinde insanın ve ailenin yer aldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. 'Ailem Güvende Projesi' ile sadece bir destek hizmeti sunmuyor, vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan güçlü bir sosyal dayanışma modeli oluşturuyoruz. Özellikle ilk kez bebek sahibi olan ailelerimizin kendilerini yalnız hissetmemesi, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında kamu desteğini görmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Şehrimizi yalnızca fiziki yatırımlarla değil, insan odaklı sosyal projelerle de büyütmeye devam ediyoruz. Güçlü aile yapısı, güçlü toplumun en önemli temelidir."

