Trabzon Çaykara’da çığ düştüğü an kamerada

Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi Seyrantepe mevkisinde, dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından çığ düştü. Dağ yamacında biriken kar kütlesi büyük bir gürültüyle koparak vadiye doğru hızla ilerledi. O anlara tanıklık eden bir vatandaş, çığın düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yamaçtan kopan kar kütlesinin kısa sürede vadiye ulaştığı ve bölgenin beyaz bir toz bulutuyla kaplandığı görüldü.Yetkililerden alınan bilgiye göre, çığ yerleşim alanlarına ulaşmadı ve herhangi bir evde hasar meydana gelmedi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

