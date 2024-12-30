Trabzon Havalimanı Nerede? Trabzon Havaalanı Merkeze Yakın Mı, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Trabzon Havalimanı, modern tesisleri, restoranları, kafeleri ve alışveriş alanları ile yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılmıştır. Ayrıca, Karadeniz'in güzel manzaralarını uçuş öncesi veya sonrası izlemek de mümkündür. Trabzon il merkezine olan yakınlığı nedeniyle kolay bulunabilir bir konumdadır. Trabzon Havalimanı nerede, merkeze yakın mı, yol tarifi ile nasıl gidilir yola çıkacakların mutlaka öğrenmesi gerekir.

Trabzon Havalimanı Nerede?

Trabzon'da bulunan Trabzon Havalimanı, il merkezine yaklaşık olarak 6 km uzaklıkta bulunan bir konumda yer alır. Şehir merkezine oldukça yakın olduğundan dolayı ulaşım açısından oldukça elverişli bir yerdedir. Aradaki mesafe aşağı yukarı 6-7 kilometre olduğu için trafik durumuna bağlı olarak yolculuğu 10-20 dakikada tamamlamak mümkündür. Bu mesafeyi kat etmek için ise taksi, özel servis veya otobüs gibi çeşitli ulaşım seçenekleri tercih edilebilir. Özel taksi ile ulaşım, en hızlı ve konforlu seçeneklerden biridir. Ancak, biraz daha yüksek maliyetli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Trabzon Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Trabzon Havalimanı'na ulaşmak oldukça kolaydır. Şehir merkezinden havalimanına gitmek için birkaç farklı ulaşım seçeneği bulunur. Bunlar;

Şehir merkezinden havalimanına taksi ile ulaşım, en hızlı ve konforlu seçeneklerden biridir. Trafik durumuna bağlı olarak yaklaşık 10-20 dakika sürer.

Trabzon Belediyesi'ne ait otobüsler, şehir merkezinden havalimanına düzenli seferler yapmaktadır. Otobüsler, 30 dakikada bir hareket eder ve yolculuk süresi ortalama 20-30 dakikadır.

HAVAŞ otobüsleri, şehir merkezinden havalimanına düzenli seferler düzenler. Bu servisler, uçuş saatlerine göre ayarlanmıştır ve yolculuk ortalama olarak 30 dakika civarıdır.

Özel araçla havalimanına gitmek isteyenler, D010/E70 karayolu üzerinden doğu yönünde ilerleyerek tabelaları takip edebilir. Yolculuk süresi ortalama olarak 10-15 dakikadır.