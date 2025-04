Trabzon ile Buhara kardeş şehir oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Özbekistan'ın Buhara Belediyesi kardeş şehir oldu. Kardeşlik protokolü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Buhara Valisi Botir Zaripov tarafından imzalandı. Buhara Valiliği'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Genç ve Vali Zaripov'un yanı sıra Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Özbekistan'ın Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de katıldı. İmzalanan protokolle, iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak faaliyetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında, belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarına giren tüm konularda; sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BÜYÜK VİZYONA HİZMET EDECEK

Protokol imza töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Ata topraklarımızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Buhara, tarihi ve kültürel değerleriyle son derece kıymetli bir şehir. Böyle güzide bir şehirle kardeş şehir olmak bizler için büyük bir onur ve gurur vesilesidir. Kardeşlik hukukunu yalnızca şehirler arasında değil, ülkeler düzeyinde de güçlendirmenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonu ortaya koyan ve Türk dünyasının birlik ve beraberliğini destekleyen kıymetli Cumhurbaşkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm Türk dünyasının birlik, dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında hareket etmesi, tarihimizin bize yüklediği önemli bir sorumluluktur. Buhara Belediyesi ile imzaladığımız kardeş şehir protokolü de bu büyük vizyona da hizmet edecektir. Önümüzdeki süreçte, özellikle turizm, eğitim ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar hem şehirlerimize hem de ülkelerimizin ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarını da daha da pekiştirecektir" dedi.

İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENECEK

Buhara Valisi Botir Zaripov, "Bu anlamlı iş birliği, sadece iki şehrin değil, aynı zamanda Özbekistan ve Türkiye'nin kardeşlik bağlarının da somut bir göstergesidir. İmzaladığımız protokol çerçevesinde, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda önemli iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz. Turizmden eğitime, ticaretten kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede ortak projeler geliştireceğiz. Bu süreçte, hem şehirlerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak hem de halklarımız arasındaki kardeşlik duygusunu daha da pekiştireceğiz" diye konuştu.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ise, kardeş şehir protokolünün her iki kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Biz de başta ticaret, turizm, tarım, gıda ve sağlık turizmi olmak üzere iki şehir ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak her alanda çalışmalar yapacağız. Protokoldeki her türlü hususta desteğimizi vereceğiz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız" dedi.