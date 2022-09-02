Trabzon Kamp Alanları - En İyi Trabzon Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Trabzon Türkiye’de doğal güzellikler düşünüldüğü zaman ilk akla gelen şehirlerden bir tanesidir. Keza Trabzon kamp alanları da aynı şekilde kampçıların ezbere bildiği ve çok sevdiği mekanlardır. 4 yanı doğal güzelliklerle kaplı olan ülkemizde Trabzon’da kamp atmayı düşünenlerin aklına gelen ilk soru en iyi Trabzon çadır kamp alanları nerede sorusu oluyor. İçeriğimizde Trabzon kamp alanlarına yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorusuna yanıt verdik.
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Trabzon dendiği zaman akla gelen ilk şey doğadır. Karadeniz'in en yeşil bölgelerinden biri olan Trabzon'un doğal güzelliği burayı ziyaret edenler için adeta bir terapi niteliğindedir. Haliyle Trabzon kamp alanları da kampçıları en çok cezbeden alanlardandır. Peki ya en iyi Trabzon çadır kamp alanları nerede? İçeriğimizin devamında Trabzon kamp alanlarına yol tarifi ile nasıl gidilir sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.
Trabzon Kamp Alanları Nerede?
Trabzon çadır kamp alanlarına son zamanlarda ilgi arttı denilebilir. Ülkemizde gittikçe popülerleşen kamp kültüründen Trabzon'da harika doğa güzellikleri nedeniyle nasibini aldı. İçeriğimizde en iyi Trabzon çadır kamp alanları nerede? Sorusuna yanıt verirken Trabzon kamp alanlarına yol tarifi ile nasıl gidilir? Konusuna değinmeyi de ihmal etmedik.
Genel anlamda kamp yapmak doğa ile iç içe olmanın günümüzde belki de en etkili yoludur. Çadır başta olmak üzere gerekli eşyaları yanınıza aldığınızda ülkemizin dört yanı da kamp için son derece müsaittir.
Dört mevsimi yaşayan ülkemizde coğrafyalar ve iklim koşulları da farklılık göstermektedir. Bu nedenle Trabzon'a kamp yapmaya gidecek olanlara öncelikli önerimiz; gitmeyi planladıkları zaman aralığında sağanak yağış var mı yok mu diye hava durumunu kontrol etmeleri ve eğer varsa da yağmura karşı koruma sağlamak için duruma uygun şemsiye ve yağmurluk bulundurmalarıdır.
Trabzon Çadır Kamp Alanları
Trabzon'da ücretsiz şekilde kamp yapabileceğiniz on adet kamp yerini aşağıda sizler için sıraladık.
Hıdırnebi Yaylakent: Bu kamp alanına Uzungöl ilçesinde yer alan kamp alanına sahil yolu istikametinden ulaşılabilir ya da minibüs tercih edilebilir. Karester yaylası üzerine yerleşmiş olan kamp alanında muazzam bir manzara var demek mümkündür. Bölgede market mevcuttur fakat yine de merkezde alışveriş yapmak daha bütçe dostu bir eylem olabilir. Tuvalet ve elektrik ihtiyacı da bölgede bulunan mekanlardan karşılanabilir.
Araklı Pazarcık Yaylası: Trabzon'un Araklı ilçesinde yer alan pek çok yayladan biridir. Buraya kolayca ulaşım sağlamak mümkündür fakat yaylada herhangi bir kamp tesisi bulunmaz. Biraz zor bir kamp tercihi olduğunu söylemek mümkündür çünkü burada duş ve tuvalet bulunmadığı gibi gereken ihtiyaç ürünlerini de merkezden almak gerekir. Kampçılar burayı genellikle kolay ulaşılabildiği için tercih etmektedirler.
Kiraz Yaylası: 1850 rakıma sahip bir yerleşim yeri olan yayla, Maçka ilçesinin Gürgenağaç Köyü'ne oldukça yakın bir konumdadır. Birçok kampçının ilgi duyduğu bu yerde sosyal imkanlar da mevcuttur. Kiraz yaylasında tuvalet imkanını karşılamak mümkündür fakat duş için aynı şeyi söyleyemeyiz. Burası balık tutmak isteyenler için de doğru bir tercih olacaktır.
Karadağ Yaylası: Karadağ yaylası üzerine konumlanmış olan Trabzon kamp bölgelerinden bir tanesidir. 1946 rakıma sahip yayla temiz hava almak için son derece uygun bir tercihtir. İstediğiniz her yere kamp atabileceğiniz ücretsiz bir alandır. Burada ihtiyaçları lokanta ve bakkal gibi yerlerden karşılamak mümkündür. Fakat buraya gideceklerin tuvalet imkanını bulsalar bile duş imkanını bulamayacaklarını hatırlatmakta fayda var.
Lapazan Yaylası: Maçka ilçesinde yer alan yaylaya araç ile gidilmesi önerilir çünkü araçsız biçimde buraya ulaşmak son derece zor olacaktır. Serin ve temiz havasıyla Lapazan Yaylası, ziyaretçilerine doğal ve temiz bir manzara sunar. Burası daha tecrübeli kampçılar için uygun bir yerdir çünkü burada hiçbir bir ihtiyacı karşılayacak tesis bulunmaz.
Yılantaş Yaylası: Ulaşımı son derece kolay olan bir kamp yeridir. 2000 metre rakımı bulunan yaylada temiz hava ve soğuk sudan istediğiniz kadar faydalanabilirsiniz. Hiçbir tesisin olmadığı bu yaylada çadırlarınızı istediğiniz yere kurabilirsiniz ama tuvalet ve duş ihtiyacını karşılamak mümkün değil. Ayrıca buraya kamp atmaya gelen ziyaretçiler gereken gıda ve diğer ürünleri de merkezden almak durumundadır.
Şolma Yaylası: İl merkezine olan uzaklığı 29 kilometre olan yayla, Maçka ilçesine bulunur ve bütünüyle Ladin ormanlarıyla kaplı vaziyettedir. Ziyaretçiler Ladin ormanları ve Kulin Dağı eteklerinde son derece doğal ve huzurlu bir manzarada kamp yapabilirler. Zengin bir bitki örtüsü bulunan bölgede tesisleşme de gayet yeterli düzeydedir. Bakkal ve lokanta gibi seçeneklerden faydalanabilirsiniz. Fakat yine de bölgeye gideceklerin duş imkânı bulamayacaklarını hatırlatmakta fayda var.
Mavura Yaylası: Yeşil ormanlarla kaplı olan Mavura Yaylası'na varmak için Şolma Yaylası üzerinden trekking yapmak buraya ulaşımın popüler yollarından biridir. Şolma Yaylası'na 3 kilometre kadar bir uzaklığa sahip bölgede ücretsiz olarak kamp yapılabilir. Yaylada hiçbir tesis yoktur fakat ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız bir bakkal vardır. Tuvalet ve duş için bir tesis bulunmamaktadır.
Sera Gölü Kamp Alanı: Trabzon'un Akçabat ilçesinde yer alan Sera Gölü kıyısında son derece muazzam bir manzarayla bir arada kamp yapmak mümkün. Trabzon kamp alanları içerisinde bu alanın çevresinde ormanlık bölüm ve küçük bir köy de mevcuttur. Hem yiyecek hem de tuvalet ihtiyaçları yakın tesislerden karşılanabilir. Göl kenarındaki kamp alanından da ücretsiz biçimde faydalanmak mümkündür.