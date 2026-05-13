Trabzon merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 500 milyonluk vurgun yapan şebeke yakalandı: 12 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.05.2026 16:18

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı. Kiralık banka hesapları üzerinden kurulan ağ ile 500 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildi. Mağdurları dolandırdıktan sonra izlerini kaybettiren şebekenin, elde ettiği suç gelirlerini kripto para borsalarına aktardığı belirlendi. Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki sorgu işlemleri devam ediyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli hırsızlık' suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerinde 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

500 MİLYON TL BANKA HESABI HAREKETLİLİĞİ

Trabzon'da yaşayan 1 şüphelinin; kiraladığı banka hesaplarını, Türkiye genelinde sabıkalı şüphelilere satarak haksız menfaat ve dolandırıcılık ağı oluşturduğu tespit edildi. Mağdurları, kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşılan diğer şüphelilerin de banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik olduğu belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlenen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
