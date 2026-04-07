Trabzon merkezli dev operasyon! 5 ilde eş zamanlı adrese 100’den fazla baskın! Uyuşturucu ve onlarca silah...

ŞAFAK OPERASYONUYLA 5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 5 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde bugün saat 06.30 sıralarında Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkâri ve İzmir illeri dahil olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

"UYUŞTURUCUYA BU ŞEHİRDE GEÇİT YOK!"

Operasyon öncesi ekiplere seslenen Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, "Burada bu seher vaktinde uyuşturucunun kökünü kazımak tacir ve torbacıların belini kırmak için toplandık. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden sokaklarımızı esir almak isteyen uyuşturucu tacir ve torbacıları şunu bilmeli ki sevdiğimiz bu şehirde uyuşturucuya geçit yok. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bu şehre hep birlikte bir söz verdik. Trabzon'da uyuşturucuya geçit yok. Arkadaşlar gazamız mübarek, kılıcımız keskin, Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" diyerek operasyonun startını verdi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde kullanıcısı 175 şahsın ifadesinin de başvurulduğu operasyonda 4 kilo 930 gram metamfetamin, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 216 gram A.M.-2201 sentetik kannabinoid ham maddesi, (bu ham maddeden toplamda 180 kilogram bonzai elde edilebiliyor), 212 gram kokain maddesi, 2 bin 470 adet sentetik ecza maddesi, 77 adet ecstasy maddesi, 9 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ile 12 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 990 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 bin tl, 740 dolar ve 52 gram 24 ayar altın ele geçirildi. Operasyona 900 personel, 25 Özel Hareket Timi, 1 helikopter ve 4 Drone, 9 Narkotik Madde Arama Köpeği olmak üzere toplam bin 50 personel katıldı. Operasyonda 101 adrese baskın yapılırken, 91 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari 10 şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.