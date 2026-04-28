Trabzon merkezli dev uyuşturucu operasyonu! 5 ilde 92 gözaltı

Trabzon il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı yönündeki ihbarlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve projeli çalışmalar sonucunda önemli bulgulara ulaşıldı.

Yapılan araştırmalarda, Trabzon'un 17 ilçesiyle bağlantılı olarak Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 101 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda 7 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde Trabzon merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ve daha önce gerçekleştirilen ara yakalamalarda; 4 kilo 930 gram metamfetamin, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram bonzai, 212 gram kokain, çeşitli miktarlarda eroin ve kenevir tohumu ile birlikte 2 bin 470 adet sentetik ecza ve 77 adet ecstasy ele geçirildi. Ayrıca 180 kilogram bonzai üretilebilecek ham madde de güvenlik güçlerince bulundu.

Operasyon kapsamında 12 tabanca, 2 av tüfeği, 990 fişek, 9 hassas terazi ve uyuşturucu kullanımına yönelik düzenekler de ele geçirildi. Bunun yanı sıra 240 paket kaçak sigara, 4 litre kaçak alkol ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 bin 50 TL, 740 dolar ve 52 gram altına da el konuldu. Öte yandan, uyuşturucu kullandığı belirlenen 175 şüpheliden 101'i yakalanarak ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı, telefon ve dijital materyallerine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör