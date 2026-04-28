Haberler Yaşam Haberleri Trabzon merkezli organize suç örgütü operasyonu: 21 zanlı yakalandı
Giriş Tarihi: 28.04.2026 18:59

Trabzon merkezli organize suç örgütü operasyonu: 21 zanlı yakalandı

Trabzon merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trabzon merkezli organize suç örgütü operasyonu: 21 zanlı yakalandı
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurarak yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama, silahla tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarının işlendiğine dair şikayetler ve deliller üzerine soruşturma başlatıldı.

KASTEN YARALAMA VE SİLAHLA TEHDİT

Soruşturma kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin 2020-2026 yılları arasında silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme, bu silahlı örgüt faaliyeti kapsamında yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama ve silahla tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından 20 farklı olayı örgüt hiyerarşisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda Trabzon'da 1'i ceza infaz kurumunda olmak üzere 18, Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da birer kişi olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trabzon merkezli organize suç örgütü operasyonu: 21 zanlı yakalandı
