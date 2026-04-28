Trabzon merkezli organize suç örgütü operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla çok sayıda suça karışıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada, örgüt üyeleri tarafından yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı yasaya muhalefet gibi suçların işlendiğine yönelik şikayetler ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın derhal başlatıldığı belirtildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin 2020-2026 yılları arasında örgütlü şekilde hareket ederek 20 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, örgüt hiyerarşisi ve talimatları doğrultusunda suçları organize biçimde gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 28 Nisan 2026 sabah saatlerinde Trabzon merkezli olmak üzere Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan bir kişiyle birlikte Trabzon'da 18, Ankara'da 1, Gümüşhane'de 1 ve Samsun'da 1 olmak üzere toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

