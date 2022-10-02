Trabzon Rize Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Rize Trabzon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Trabzon ile Rize arasında seyahat edecekler için farklı alternatifler vardır. Her iki şehir arası seyahat özel araçla olduğu gibi otobüsle ve uçakla da gerçekleşir. Trabzon Rize arası mesafenin kaç km olduğu sıklıkla araştırılmıştır. Bu iki şehir arası mesafe, tercih edilecek alternatif araçlara göre değişiklik göstermiştir. Trabzon ile Rize arası mesafe özel araçla, otobüsle ve uçakla kaç kilometre olduğu ve kaç saat sürdüğü merak edilen sorular arasındadır. Bu yazımızda sizler için, Trabzon Rize arası yapılacak seyahatlerin kaç km ve kaç saat olduğu hakkında merak edilen bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

Trabzon Rize Arası Kaç Km?

Trabzon ile Rize arasında yapılan seyahatlerde mesafe son derece önemlidir. Her iki şehir arası mesafenin kaç km olduğu sıkça sorulan sorular arasındadır. Pek çok kişi, şehirler arası yolculuklarda farklı alternatifleri de tercih etmiştir. Trabzon Rize arası mesafenin kaç km olduğu özel araçla, otobüsle ve uçakla değişkenlik gösterecektir. Bu durumda her iki şehir arası mesafe özel araçla 61,7 kilometredir. Otobüsle ise toplam mesafe hemen hemen yakın olmakla birlikte ortalama 75 kilometre olarak hesaplanmıştır.

Trabzon Rize Arası Kaç Saat?

Şehirler arası seyahatlerde mesafenin yanı sıra kaç saat sürdüğü de merak edilen konular arasındadır. Trabzon ile Rize arası seyahatlerde toplam süre özel araçla 1 saat 16 dakikadır. Trabzon ile Rize arası yolculuğunu otobüsle yapacak kişiler için ise toplam süre yaklaşık 1 saat 26 dakikadır. Bu süre farklı seferlere göre değişkenlik gösterebilir.

Trabzon Havalimanı Rize Arası Kaç Km?

Trabzon havalimanından Rize'ye seyahat edecek kişiler, her iki bölge arası mesafenin kaç km olduğunu merak etmiştir. Bu durumda Trabzon Havalimanı ile Rize arası mesafe 74 kilometredir. Mesafeye ek olarak toplam süre ise 1 saat 24 dakika olarak hesaplanmıştır.