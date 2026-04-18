Trabzon Şehir Hastanesi için geri sayım başladı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Karayolları, DSİ, AKSA ve yüklenici firma yetkilileri hazır bulundu. Her kurumun sorumluluk alanına ilişkin detaylı sunumlar yaptığı toplantının verimli geçtiği belirtildi.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Karaismailoğlu, "Şehir hastaneleri benim hayalimdir" diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzonumuza kazandırdığı Trabzon Şehir Hastanesinin açılması için artık gün sayıyoruz. Kamuda yetkili arkadaşlarımızla ve yapımdan sorumlu firma yöneticileri ile kapsamlı bir toplantı yaptık. Tüm kurumlarımız kendi sorumlulukları bulunan alanlarda dikkatli ve süratli bir çalışma yürütüyor. Bu modern hastaneyi Trabzonumuzun ve bölgenin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Gün be gün ilerlemesini takip ettiğimiz bu proje tamamlandığında ülkemizin en değerli sağlık kampüslerinden biri olacak" dedi.

Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu,İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal ile çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.Heyet, toplantının ardından hastane inşaat alanında incelemelerde bulundu. 900 yataklı, Trabzon Şehir Hastanesi'nde 301 poliklinik, 39 Ameliyathane, 246 yoğun bakım ünitesi, 48 yataklı palyatif bakım odası, 16 doğum odası, 45 yataklı Acil ve 696 servis yatağının yanı sıra biyokimya, mikrobiyoloji, PCR laboratuvarları gibi en modern cihazlar yer alacak.