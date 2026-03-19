Trabzon Şehir Hastanesi iddialarına Bakan Memişoğlu’ndan net yanıt

Bakan Memişoğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyetle birlikte yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.Bakan Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nde yapı güvenliğini tehdit edecek herhangi bir sorun bulunmadığını açıkladı. Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen "hastane kayıyor" iddialarına ilişkin konuşan Memişoğlu, yapılan teknik incelemeler ve test sonuçlarının bu iddiaları çürüttüğünü ifade etti. Memişoğlu, hastanenin taşıyıcı sisteminin yalnızca deniz dolgu alanına göre tasarlanmadığını vurguladı.

Projede kullanılan fore kazıkların, dolgu tabakasının altındaki sağlam ana kaya birimi olan Beşirli Formasyonu'na ait breş ana kayaya en az 6 metre soketlenerek yerleştirildiğini belirten Memişoğlu, bu sayede yapı yüklerinin güvenli şekilde zemine aktarıldığını kaydetti. Bugüne kadar sahada 22 ayrı kazık yükleme deneyi ve çeşitli teknik testlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Memişoğlu, "Elde edilen verilerde yapı güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kayma ya da blokların taşıyıcı sistemlerinde risk oluşturacak bir oturma, dönme veya yanal öteleme kaynaklı stabilite kusuruna rastlanmamıştır. Test sonuçları, kazıkların tasarım yüklerini güvenle taşıdığını ortaya koymuştur" dedi.

Sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu dile getiren Memişoğlu, bu tür söylemlerin sahada çalışan mühendis ve teknik ekiplerin emeğine haksızlık olduğunu ifade etti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Memişoğlu, teknik verilerle desteklenmeyen açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaat sürecinin titizlikle sürdüğünü belirten Memişoğlu, "Allah nasip ederse hastanemiz Haziran-Temmuz aylarında teslim edilecek ve 2026 yılında milletimizin hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.