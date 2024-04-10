Trabzon Şehitliğinde buruk bayram

Ramazan Bayramı dolayısıyla Trabzon Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte program düzenlendi. Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Selami Aydın ve şehit ailesi yakınları katıldı.

Okunan duaların ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleri ve mezarlıkları ziyaret eden vatandaşların da bayramlarını kutlayan Vali Yıldırım yaptığı açıklamada, bayramların güzelliklerle dolu paylaşmanın en güzel olduğu günler olduğunu belirterek, "Bizim şehitlerimiz de var, bugün buraya geldik. Şehitlerimiz için Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu dualarımızı yaptık karanfillerimizi çiçeklerimizi bıraktık. Şehit ailelerimizle görüştük, şehitlerimizle bayramlaşmaya geldik. Bayramlar bütün ülke için çok önemli. Kardeşliğin, sevginin, paylaşılmanın artması için çok önemli. Biz de bunu yapma gayreti içerisindeyiz .Bayramı en güzel şekilde idrak etmeye gayret ediyoruz çünkü, sevinçler paylaşıldıkça artıyor" dedi.