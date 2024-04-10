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Giriş Tarihi: 10.4.2024 17:06 Son Güncelleme: 10.4.2024 17:46

Trabzon Şehitliğinde buruk bayram

Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler Sülüklü Şehitliğini ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon Şehitliğinde buruk bayram

Ramazan Bayramı dolayısıyla Trabzon Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte program düzenlendi. Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Selami Aydın ve şehit ailesi yakınları katıldı.

Okunan duaların ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleri ve mezarlıkları ziyaret eden vatandaşların da bayramlarını kutlayan Vali Yıldırım yaptığı açıklamada, bayramların güzelliklerle dolu paylaşmanın en güzel olduğu günler olduğunu belirterek, "Bizim şehitlerimiz de var, bugün buraya geldik. Şehitlerimiz için Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu dualarımızı yaptık karanfillerimizi çiçeklerimizi bıraktık. Şehit ailelerimizle görüştük, şehitlerimizle bayramlaşmaya geldik. Bayramlar bütün ülke için çok önemli. Kardeşliğin, sevginin, paylaşılmanın artması için çok önemli. Biz de bunu yapma gayreti içerisindeyiz .Bayramı en güzel şekilde idrak etmeye gayret ediyoruz çünkü, sevinçler paylaşıldıkça artıyor" dedi.

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Trabzon Şehitliğinde buruk bayram
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