Trabzon Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi! Başkan Genç’ten teşekkür

Ankara'da gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ederken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç etkinlik alanındaki stantları tek tek ziyaret etti. Katılımcılarla sohbet eden Başkan Genç, hemşehrilerinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzon'un kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerinin başkentte tanıtılmasının önemli olduğunu vurgulayan Genç, organizasyonun geniş katılımla gerçekleştiğine dikkat çekti. Açılış programının anlamlı bir atmosferde yapıldığını belirten Genç, etkinliğin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun himayesinde düzenlendiğini ifade etti.

Programın başlangıcının tarihi bir anlam taşıdığına işaret eden Genç, Trabzon'a 1924 yılında verilen İstiklal Madalyası'nın 102. yılına ulaşıldığını hatırlattı. Açılışın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılmasının da bu anlamı güçlendirdiğini belirtti.

Trabzon'un tüm ilçelerinin kendine özgü değerleriyle tanıtıldığını kaydeden Başkan Genç, etkinliğin sadece bir buluşma değil, aynı zamanda şehrin kültürü, sanatı, tarihi ve gastronomisinin kapsamlı şekilde tanıtıldığı bir organizasyon olduğunu ifade etti. Etkinliğe katkı sunan belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Genç, gurbette yaşayan vatandaşları Trabzon'a davet etti.