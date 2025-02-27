Trabzon Yeni Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Trabzon Yeni Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Trabzon Yeni Otogarı, modern yapısı, geniş ulaşım ağı ve şehir merkezine yakınlığıyla yolculara büyük kolaylıklar sunmaktadır. Şehir içi ve şehirlerarası yolculukların daha konforlu hale gelmesi adına önemli bir merkezdir. Trabzon'a seyahat etmeyi planlıyorsanız, yeni otogarın sunduğu olanaklardan faydalanabilirsiniz. Trabzon Yeni Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı demeden önce, Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendiren en önemli projelerden biri olduğu söylenebilir.

Trabzon Yeni Otogar Nerede?

Trabzon Yeni Otogarı, Ortahisar ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Eski otogarın yetersiz kalması nedeniyle inşa edilen bu yeni terminal, ulaşımı daha konforlu hale getirmek için modern olanaklarla donatılmıştır. Yeni otogar, şehrin ana ulaşım arterlerine bağlantılı olarak konumlandırılmış olup, havaalanı ve şehir merkezi gibi önemli noktalara kolay erişim imkanı sunmaktadır.

Adres: Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:159 Trabzon Büyükşehir Belediyesi - TRABZON / TÜRKİYE

Yol Tarifi ile Trabzon Yeni Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Trabzon Yeni Otogarı, şehir merkezine yaklaşık 15 km mesafede yer almaktadır. Trafik yoğunluğuna bağlı olarak şehir merkezinden otogara ulaşım yaklaşık 20-25 dakika sürebilmektedir. Trabzon Yeni Otogar'a ulaşım için birçok farklı alternatif bulunmaktadır:

1. Toplu Taşıma: Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ve dolmuş hatları ile otogara rahatça ulaşım sağlanabilir. Trabzon Otogar'ı tarafına giden otobüs hatları şöyledir:

• 104, Köşk - Sahil Peron/Ring

• 113, Bengisu

• 117, Tıp

• 136, Telsiztepe-Pınarkent-Çamoba/Ring

• 152, Mağmat Boğazı

• 105, Erdoğdu - Bahçecik Toki/Ring

• 132, Beştaş - Kireçhane

• 155, Gözalan

• 114, Beşirli - Tıp

• 115, Beşirli - Fatih - Tıp

• 120, Beşirli - KTÜ

• 121, Beşirli - Tanjant - Kaşüstü

• 125, Çimenli - Kavala

• 127, Çilekli - Zafanoz

• 128, Sofrakaya - Yenicuma

• 128A, Düzyurt

• 129, Sezai Uzay

• 130, Kalkınma - Bostancı - Bulak

• 131, Kanuni Mah. - Üniversite Mah.

• 135B, Çukurçayır - Ballı