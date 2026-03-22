Trabzon’a ‘İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ kuruluyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol kapsamında şehrin geleceğine damga vuracak İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin proje çalışmaları başladı. Projenin protokolünü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta imzaladı. Protokolle, Ortahisar ve Yomra ilçelerini kapsayan kapsamlı atıksu altyapı projelerinin hazırlık süreci resmen başladı. İmzalanan protokol kapsamında; atıksu kollektör hattı, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ve derin deniz deşarj sistemi projeleri DSİ tarafından hazırlanacak. Söz konusu çalışmalar yalnızca ana tesislerle sınırlı kalmayacak; bağlantı hatları, terfi merkezleri, taşkın kontrol yapıları, dere geçişleri ve yol geçişleri gibi tüm tamamlayıcı altyapı unsurları da projeye dahil edilerek bütüncül bir sistem kurulacak. Proje sayesinde, atıksular modern teknolojilerle arıtılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilecek. Bu sayede hem Karadeniz'in korunmasına katkı sağlanacak hem de şehir genelinde çevre sağlığı ve yaşam kalitesi artırılacak.