Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programda Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner ve çok sayıda davetli yer aldı. Çelenk sunumunun ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Trabzon Devlet Tiyatrosu'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşüyle festivalin startı verildi.

KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİYİZ

Festivalin önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimiz; kültürü, sanatı ve tarihiyle öne çıkan önemli bir merkezdir. Bu niteliklerin gereği olarak, sahip olduğumuz değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere bir miras sorumluluğuyla aktarmak adına çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bugün de Devlet Tiyatrolarımızın uluslararası nitelik taşıyan önemli bir organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte milletvekillerimiz, tüm paydaşlarımız ve şehrimizin dinamikleriyle birlikte organizasyona katkı sunmaya gayret ediyoruz. Özellikle Genel Müdürümüz ve kıymetli sanatçımız nezdinde, hem Devlet Tiyatroları olarak hem de bu sürecin başlangıcında güçlü bir iş birliğiyle güzel bir yürüyüşe start verdik. Bu anlamlı organizasyonun hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise yaptığı konuşmada, "Bu yıl 26'ncısını düzenlediğimiz Trabzon Uluslararası Tiyatro Festivali, Trabzon'un her alanda daha görünür olmasına büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu durum bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Trabzon Devlet Tiyatrosu, köklü bir geçmişe sahip önemli bir kurumdur. Daha eskiye dayanan birikimi olmakla birlikte Devlet Tiyatroları çatısı altında yaklaşık 40 yıllık bir geleneği başarıyla sürdürmektedir. Trabzon halkının gösterdiği yoğun ilgi ve alaka, bizleri daha da motive etmekte ve çalışmalarımıza güç katmaktadır. 26. Uluslararası Trabzon Tiyatro Festivali'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından katılımcılara geleneksel Macar gulaş çorbası ikram edildi.

İLK OYUN BU AKŞAM

Festival, bu akşam saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde Macaristan Ulusal Dans Topluluğu'nun "Karpatların Yankısı" adlı gösterisiyle başlayacak. Festival coşkusunu şehrin geneline yaymak amacıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi, Sanatevi Sahnesi ve Erol Günaydın Sahnesi gibi farklı mekanlarda da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör