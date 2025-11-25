Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da acı kaza: Otomobil elektrik direğine çarptı! Miraç kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 25.11.2025 16:48

Trabzon'da acı kaza: Otomobil elektrik direğine çarptı! Miraç kurtarılamadı

Trabzon'un Maçka ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü Miraç Terzi (24), hayatını kaybetti. Terzi’nin cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

DHA
Acı kaza, gece saatlerinde Maçka ilçesinde meydana geldi. Miraç Terzi'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın içinden çıkarılan Terzi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Burada tedaviye alınan Miraç Terzi, hayatını kaybetti. Terzi'nin cenazesi, ikindi vakti Çarşıbaşı ilçesi Yukarı Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

