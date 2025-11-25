Trabzon’da acı kaza: Otomobil elektrik direğine çarptı! Miraç kurtarılamadı

Acı kaza, gece saatlerinde Maçka ilçesinde meydana geldi. Miraç Terzi'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın içinden çıkarılan Terzi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Burada tedaviye alınan Miraç Terzi, hayatını kaybetti. Terzi'nin cenazesi, ikindi vakti Çarşıbaşı ilçesi Yukarı Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.