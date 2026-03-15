Trabzon’da aile kavgası! Eşini öldürüp intihar etti

Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şenol Bostan ile boşanma aşamasındaki eşi İrem Bostan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında 4 çocuk babası Şenol Bostan, yanında bulunan silahla eşi İrem Bostan'a ateş etti.

Ağır yaralanan İrem Bostan olay yerinde hayatını kaybederken, Şenol Bostan ise daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.