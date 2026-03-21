Trabzon’da Bakan Uraloğlu’nun katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti

Ramazan Bayramı dolayısıyla, Trabzon'da Büyükşehir Belediyesini ev sahipliğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahattin Murat Yakın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, önceki dönem Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Ayşe Sula Köseoğlu ve Bahar Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle muhtarları, belediye personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Uraloğlu, Başkan Genç ve beraberindekiler, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti.

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Bayramlaşma programının ardından Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Bütün hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Bir Ramazan ayını daha tamamladık ve çok şükür bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Memleketimizde sizlerle birlikte olmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu vesileyle, sizlerin aracılığıyla tüm hemşehrilerimin bayramını bir kez daha kutluyorum. Allah-u Teala bizleri nice bayramlara eriştirsin inşallah. Elbette isterdik ki bayramı tüm coğrafyamızda daha huzurlu bir ortamda kutlayalım. Ancak ne yazık ki dünyada ve özellikle Ortadoğu'da savaşların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada özellikle ifade etmek isterim ki Cumhurbaşkanımızın, gerek bölgemizde gerekse uluslararası düzeyde, savaşların başlamaması ve mevcut çatışmaların sona ermesi adına çok yoğun bir gayreti bulunmaktadır. Türkiye, tüm bu karmaşanın içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde yoluna devam eden bir güven adasıdır. Bayram vesilesiyle Cumhurbaşkanımız da memleketi Rize'de hemşehrileriyle bayramlaştı. Bizler de burada belediyemizin düzenlediği bayramlaşma programını tamamladık. Artık çalışma sezonuna da girmiş bulunuyoruz. Gerek belediyelerimiz gerekse diğer kurumlarımızla birlikte şehrimizde daha yoğun bir çalışma dönemine başlayacağız. İnşallah yılı bu şekilde verimli bir şekilde geçireceğiz. Bu vesileyle, başta yaklaşan Kurban Bayramı olmak üzere, nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

TRABZON'A YAKIŞIR BİRLİK TABLOSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, bayramlaşma törenine hemşehrilerinin gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini hemşehrilerimizle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma programında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu başta olmak üzere, milletvekillerimiz, şehrimizin kıymetli protokolü ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayramın sevincini paylaştık. Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu müstesna zamanlardır. Trabzon'umuza yakışır bir dayanışma ve birlik tablosu sergileyen tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor; bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.