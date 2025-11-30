Trabzon’da Başkan Genç örnek işlere imza atıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin güzel örnekleri olarak gösterilen uygulamalara imza atıyor. Dezavantajlı bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalar takdir topluyor.Şehir genelinde yürütülen sosyal destek programlarıyla toplam 20 bin 137 kişiden oluşan 6 bin 656 aileye nakdi yardım yapılıyor. Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz sunulan Evde Temizlik, Evde Kuaför ve Evde Fizik Tedavi gibi hizmetler büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra günlük sıcak yemek, yakacak ve kırtasiye yardımları, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.Emekli ve öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanıyor. Üniversite öğrencilerine ayrıca bilimsel çalışma desteği ve ücretsiz çamaşırhane hizmeti sağlanıyor. Emekli vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmak için hayata geçirilen ve çayın 1 TL'ye satıldığı Hasbihal Kafe bugüne kadar yaklaşık 38 bin 399 kişiyi ağırladı.Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete geçirdiği HİSARAY Yardım Merkezi, ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve ayakkabı desteği veren önemli bir dayanışma noktası haline geldi. Merkezde bir yıl içinde 11 bin 8 parça kıyafet ve 762 çift ayakkabı dağıtılırken, 3 bin 29 kişi bu hizmetten yararlandı. Projenin ilçelerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.Vatandaşların temel gıda ürünlerine piyasadan daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla kurulan TRAMAR Sosyal Market'ten 1 yılda 244 bin 500 vatandaş yararlandı. Markette özellikle et ve süt ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşa ulaştırılıyor. Yine dar gelirli vatandaşlara destek amacıyla Meydan, Moloz, Çukurçayır, Akçaabat, Of ve Yomra'da kurulan indirimli ekmek satış noktalarında ise bugüne kadar 160 bine yakın ekmek satıldı.Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve uygun fiyatlar nedeniyle her kesimin tercih ettiği Esnaf Lokantası, her gün 12–15 çeşit yemekle aynı anda 300 kişiye hizmet veriyor. Lokantadan bugüne kadar 61 bin 676 vatandaş yararlandı.Engelli bireylerin uzun süreli bakımına yönelik çok önemli bir yatırım olan Engelli Yaşam Merkezi için Ahi Evren Hastanesi alanında 160 yatak kapasiteli yeni bir merkez inşa edilecek. Söğütlü'de planlanan Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin proje çalışmaları ise sürüyor. Geçit Mahallesi'nde kurulacak Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'nin imar planları ise tamamlandı. 18 bin metrekare alan TOKİ'den devralındı. Bakanlıkla imzalanan protokol çerçevesinde projenin yapımına 2026 yılında başlanılması planlanıyor.Engelli bireylerin ulaşımı için hayata geçirilen Engelsiz Taksi hizmeti de yoğun talep görüyor. Yeni bir araç alarak Engelsiz Taksi sayısını 2'ye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, akülü ve manuel araç dağıtımının yanı sıra engelli araç tamir atölyesiyle de özel bireylere katkı sağlıyor. Yalıncak'ta oluşturulan Engelsiz Plaj ise özel gereksinimli bireylerin denize erişimini kolaylaştıran örnek bir çalışma olarak sahil projelerinin tamamına yayılıyor. Engelli bireylerin eğitimine de büyük önem veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Engelli Yaşam Merkezi'nde 50, Gazipaşa Özel Bireyler Okulu'nda ise 38 özel gereksinimli kursiyere eğitim desteği sağlıyor.Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bir başka önemli sosyal projesi ise kadın istihdamına yönelik çalışmalar. Botanik Parkı'nda kurulan Ev Eksenli Kadın Üretim Merkezi, 9 kadın STK'sı ve 74 kadının üretim faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca evinde üretim yapan kadınlara da ürünlerini satış desteği sağlanıyor.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon'umuzda attığımız her adım, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değildir. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha çağdaş bir şehir bırakma sorumluluğunun bir parçasıdır. Sosyal desteklerimizden çevre yatırımlarımıza, kültür-sanat projelerimizden altyapı çalışmalarımıza kadar her hizmetimizi planlı, kararlı ve şehrimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla yürütüyoruz" dedi. Sosyal desteklerimizden çevre yatırımlarımıza, kültür-sanat projelerimizden altyapı çalışmalarımıza kadar her hizmetimizi planlı, kararlı ve şehrimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla yürütüyoruz" dedi.Başkan Genç, "Vatandaşlarımızın hayatına dokunan en önemli başlıklardan biri sosyal desteklerimizdir. Her yaştan, her kesimden insanımıza dokunacak çalışmalar yapıyoruz. Binlerce aileye ulaştırdığımız yardımlar, özel bireylerimize sunduğumuz kapsamlı hizmetler, kadın üreticilerimize sağladığımız imkanlar, TRAMAR, ekmek satış noktaları, Esnaf Lokantası, HİSARAY gibi uygulamalarla sosyal belediyeciliği somut bir zemine oturttuk. Trabzon'u hem marka hem de en mutlu şehir yapma konusunda kararlıyız" diye konuştu.