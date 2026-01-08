Trabzon’da bu görüntüler hem korkuttu hem güldürdü: 4 arkadaş buzun üstünde zıplarken suya düştü!

'BUZUN ALTININ DERİN OLACAĞINI TAHMİN ETMEDİK'

Yaşadıkları olayı anlatan gruptan Avukat Tarık Buğra Kaycı, "O gün arkadaşlarımızla Uzungöl'e gezi amacıyla gittik. Çok güzel bir kar yağışı bizi karşıladı. Hep birlikte olunca, erkeklerin bir araya geldiği zaman yaptığı çılgınlıklardan birini yapalım diye düşündük. Göl tamamen buzla kaplanmıştı. Az çok buzun kırılacağını da tahmin ettik. Kıyıdan uzakta değiliz diye tahmin ettik. Buz kütlesinin altının o kadar derin olacağını da tahmin etmedik. 'Buz kırılır en fazla biraz suyun içine girmiş oluruz' dedik. Arkadaşımız da bize video çekiyordu. Buz kırıldı, boylu boyunca suya batmış olduk. Paylaştığımız videonun bu kadar teveccüh göreceğini de tahmin etmemiştik. Güzel bir anı oldu, insanlar da güldü. Hemen arabaya gidip kurulandık ve eve döndük. Kimseye bir şey olmadı" dedi.