Trabzon’da cani adamın duvara fırlattığı kedi öldü!

Şiddet sonucu hayvanın vücudunda oluşan ödemlerin şişip, patladığını belirten Kurban, "İnsan vücudu da darbe aldıktan sonrasında hemen belli olmaz ama belirli bir zaman geçtikten sonra morarma ve sararma olur. Kedinin cildi de o şekilde oluşacaktı ama maalesef hayvanın ömrü yetmedi. Her gün aklımız ondaydı. Onun yaşadığı her acıyı yüreğimizde hissettik. Takipçilerimiz de sürekli arayıp sordu, destek vermek ve bakmak isteyen çok kişi oldu" diye konuştu.

Hayvana işkence yapıldığını kaydeden Kurban, "Kedi o kadar çok darbe almış ki yaşadığı şey bir anda olacak gibi değil. Hayvanın davranışlarından, korkusundan da devamlı şiddete uğradığını anladık. Şu da bizi çok duygulandırdı, kedi ölürken bile dokunulduğu zaman mırlıyordu. Onun yaşaması için çalıştığımızı, hepimizi hissetti. Bu bizi çok üzdü. Bu adam yasaya göre, 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. İnşallah ceza alır da diğer olaylara örnek olur. Hiç kimse bundan sonra hayvana şiddet uygulayamaz" dedi.