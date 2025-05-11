Trabzon’da denizde boğulan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde önceki gün arkadaşlarıyla denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Çınar Barkuz ve lise öğrencisi 16 yaşındaki Tolgahan Bıçak,ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz polisi dalgıçları yaptıkları arama-kurtarma çalışmalarında 2 genci hareket halde buldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan Çınar Karbuz hayatını kaybettiği belirlenirken, Tolgahan Bıçak ise ambulansla KTÜ Farabi hastanesine kaldırıldı. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Karbuz'un cenazesi Trabzon'un Düzköy ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Tolgahan Bıçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşam mücadelesini yitirdi. Bıçak, Tonya ilçesi Kalınçam mahallesinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.