Trabzon’da hasta yakınına rapor vermeyen doktor darp edildi

Olay ,dün gece Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Acil sevisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; akşam saat 21.00 sularında hastanenin acil servisinde hizmet veren nöbetçi hekim Dr. M. Yıldırım ile hasta ve hasta yakını arasında tartışma yaşandı. Acil servis yeşil alanda rapor almak isteyen bir hastaya doktor M. Yıldırım' raporun uygun olmadığının söylenmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dr. M. Yıldırım hasta ve hasta yakını tarafından darp edildi. Darp esnasında 2 hastan yakını motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun bacağı kırıldı. Olay sonrası güvenlik ve polis ekipleri olaya müdahale ederken, Uzman Dr. M. Yıldırım hastaneye yatırılarak tedavi alındı. Bacağında diz kapağı patella kırığı tespit edilen doktorun ameliyata alınacağı öğrenildi. Doktor tarafından verilen Beyaz kod ile doktoru darp eden 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acil Servisi Uzman Doktora görev esnasında saldıran kişileri kınayarak, meslektaşına geçmiş olsun dilediğini belirten İl Sağlık Müdürü Hakan Usta," dün akşam saatlerinde Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde tıbben gerekli görülmediği halde bir hastanın istirahat raporu istediğini ,Hastanın istediğinin karşılanmaması nedeniyle hekimimizi darbeden ve diz kapağının kırılmasına neden olan kişiyi kınıyorum. Bu tür olayların olmaması için tüm halkımızın birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor, yapılan saldırının takipçisi olacağımızı belirtiyorum." dedi.