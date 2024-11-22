Trabzon’da Kitap Günleri başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'Herkes okusun' sloganıyla düzenlenen Trabzon Kitap Günleri başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Etkinliğimiz, tarih, kültür ve sanat şehri olan kadim şehrimiz Trabzon'un fikir dünyasına hitap edecek, ilim irfan hayatına katkı sağlayacak ve kültür merkezi hüviyetine anlam kazandıracak" dedi. Yenimahalle Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğe 72 yayınevi ve 129 yazar katılacak. İmza günlerinin de düzenleneceği etkinlik 1 Aralık'a kadar sürecek.