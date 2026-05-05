Trabzon’da korkutan yangın! Tek katlı evi alevler sardı: Talihsiz kadın kurtulamadı!

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Evde yapılan incelemede Dursun Ali Ahmetoğlu'nun eşi Fatma Ahmetoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dursun Ali Ahmetoğlu'nun, eşinin de dışarı çıktığını sandığı ancak daha sonra evde kaldığının ortaya çıktığı belirtildi. Yangında tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

