Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da korkutan yangın! Tek katlı evi alevler sardı: Talihsiz kadın kurtulamadı!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:21

Trabzon’un Hayrat ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri dağladı. Taş ve ahşap karışımlı tek katlı evi alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken evde yapılan incelemede Fatma Ahmetoğlu’nun cansız bedeni bulundu. İşte detaylar…

Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde Dursun Ali Ahmetoğlu'na ait taş ahşap karışımı tek katlı evde dün akşam saatlerinde çıkan yangın çıktı.

ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Dursun Ali Ahmetoğlu, son anda kendini dışarı atarak kurtuldu.

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Evde yapılan incelemede Dursun Ali Ahmetoğlu'nun eşi Fatma Ahmetoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dursun Ali Ahmetoğlu'nun, eşinin de dışarı çıktığını sandığı ancak daha sonra evde kaldığının ortaya çıktığı belirtildi. Yangında tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
