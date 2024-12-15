Trabzon’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acısu Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki Kemal Y. idaresindeki minibüs, karlı yolda keskin viraja girdiğinde kontrolünü kaybedip dereye yuvarlandı. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 acil sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından Dereye yuvarlanan minibüste sıkışan sürücü Kemal Y, AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan Muhsin Özkurt'un (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özkurt'un cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.