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Giriş Tarihi: 15.12.2024 10:31 Son Güncelleme: 15.12.2024 10:41

Trabzon'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde karlı yolda seyir halinde olan minibüs sürücüsü keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada araç bulunan yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acısu Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki Kemal Y. idaresindeki minibüs, karlı yolda keskin viraja girdiğinde kontrolünü kaybedip dereye yuvarlandı. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 acil sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından Dereye yuvarlanan minibüste sıkışan sürücü Kemal Y, AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan Muhsin Özkurt'un (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özkurt'un cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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Trabzon'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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