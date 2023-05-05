Trabzon’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Trabzon’da Yenilecek Yemekler

Trabzon birçok tarihi dokusu ve yiyecek yelpazesinin genişliği ile birçok insanın Trabzon'da ne yenir ne içilir, kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Trabzon'da yenilecek yemekler nelerdir gibi sorular sormasına sebep olmaktadır. Trabzon'da ne yenir ne içilir, kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Trabzon'da yenilecek yemekler araştırması birçok insanın araştırdığı konulardandır. Peki Trabzon'da ne yenir ne içilir, kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Trabzon'da yenilecek yemekler nelerdir?

Trabzon'da Ne Yenir Ne İçilir?

Trabzon, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Birçok farklı kültüre tanıklık eden Karadeniz Bölgesi'nde farklı yemek seçenekleri bulunmaktadır.

Trabzon, Karadeniz'in zengin mutfağına ev sahipliği yapmaktadır. Burada deniz ürünleri, et yemekleri, bakliyat yemekleri, hamur işleri ve tatlılar gibi birçok yöresel lezzet bulabilirsiniz. Bazı örnekler şunlardır:

Hamsi: Trabzon'un en meşhur lezzetlerinden biri hamsidir. Karadeniz'in taze ve bol yağlı hamsileri çeşitli şekillerde pişirilerek sunulmaktadır.

Muhlama: Mısır unu, tereyağı ve Trabzon peyniri ile hazırlanan muhlama, Trabzon'un en popüler yemeklerinden biridir.

Karalahana sarması: Karalahana yaprakları ile hazırlanan bu yemek, içerisinde et, pirinç ve baharatlar bulunmaktadır.

Kuymak: Mısır unu, tereyağı ve Trabzon peyniri ile hazırlanan kuymak, muhlama ile benzer bir lezzete sahiptir.

Pide: Trabzon pidesi, ince hamuru ve tereyağı ile yapılan özel bir ekmektir. Genellikle kıymalı veya peynirli olarak servis edilir.

Laz böreği: Yufka hamuru, peynir, ıspanak ve baharatlarla hazırlanan Laz böreği, Trabzon'da sıkça tüketilen bir tatlıdır.

Trabzon hurması: Trabzon hurması, meyve olarak tüketilen bir meyvedir ve oldukça lezzetlidir.

Trabzon'da içecek olarak ise Karadeniz'in ünlü çayı tercih edilmektedir. Ayrıca, Trabzon'un yerel birası olan Trabzonspor birası da oldukça popülerdir.

Sütlaç: Oran ve kıvamı açısından meşhur olan Hamsiköy sütlacı Trabzon'da sıkça tüketilen bir tatlıdır.

Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Trabzon'da Yenilecek Yemekler

Trabzon zengin mutfak kültürü ile birçok insanın dikkatini çekmektedir. Coğrafya olarak ulaşımı zor olduğu için Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, kıyıdaki yerleşimlere nispetle dışa kapalı kalmış ve bu suretle geleneksel mutfak kültürünü yakın zamanlara kadar korumayı başarmış bir bölgemizdir. Kırsal yaşamda günlük öğünler açlığı gidermekten öte anlam taşımaz. Dolayısıyla yemek çeşitleri sınırlıdır. Yörede kolay ve bol bulunan belli malzemelerden çeşitli yemekler sık aralıklarla yapılır. Sadece kışlık yemek ihtiyacı için planlama ve hazırlık yapılır. Özellikle turşu, en önemli kışlık yemek malzemesidir ve bu nedenle çokça yapılır.

Kahvaltı

Kuymak: Sabah, öğle, akşam olarak her öğünde yenilebilecek olan kuymak, tek başına bir öğündür. Trabzon'da tereyağı, mısır unu ve peynirle kuymak yapılır.

Minzi: Minzi (minci de denir), Karadeniz yöresine ait bir çeşit lor peyniridir. Kahvaltıda tek peynir olarak tüketilmektedir ancak tavada tereyağı ile kavrulup üzerine yumurta kırılarak da yenmektedir.

Kaygana: Un, süt ve mısır ununun tereyağ kullanılarak sebzelerle pişirilmesiyle yapılır.

Turşu Kavurması: Turşu soğan ve terayağı ile kavrulur. Kahvaltılık ürünlerde tercih edilir.

Trabzon Pidesi: Yuvarlak ve üstü açık bir pide olan Trabzon pidesi, yayla, telli ve kolot peynirlerinin salamura edildikten sonra, ince açılmış hamurun üzerine konulmasıyla ve odun ateşinde taş fırınlarda pişirilmesiyle yapılır.

Ayrıca hamsi kuşu, turşulu patates kavurması, mısır ekmeği, lamesli ekmek Trabzon'da tadabileceğiniz lezzetlerden başlıcalarıdır. Tercihe göre sabah tüketilmektedir.

Öğle-Akşam

Trabzon'da birçok yemek öğle ve akşam saatlerinde tüketilebilmektedir. Bununla birlikte genel bir ayrım yapmak çok da mümkün değildir.