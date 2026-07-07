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Giriş Tarihi: 7.07.2026 01:24

Trabzon'da ot biçme kavgası! Yengesini öldürdü, 2 kişi ağır yaralı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında yaşlı şahıs yengesini silahla vurarak öldürdü, yeğeni ve onun oğlunu ise ağır yaraladı.

İHA
Trabzon’da ot biçme kavgası! Yengesini öldürdü, 2 kişi ağır yaralı
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürgendağ mahallesinde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Gülle tabancayla yengesini vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem E.'yi (14) ise ağır yaraladı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma E. ile oğlu Ekrem E. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Trabzon'da ot biçme kavgası! Yengesini öldürdü, 2 kişi ağır yaralı
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