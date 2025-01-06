Trabzon’da sanayi sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Yaralanan Adem Güler çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.D. ise olay yerinden kaçtığı otomobili ile Çukurçayır mahallesinde silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.