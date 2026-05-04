Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da suç örgütü operasyonu: 12 tutuklama
Giriş Tarihi: 4.05.2026 11:08

Trabzon’da suç örgütü operasyonu: 12 tutuklama

Trabzon’da silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarsa gözaltına alınan 21 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da suç örgütü operasyonu: 12 tutuklama
  • ABONE OL

Trabzon'da suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları ve örgüt üyeleri aracılığıyla yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlikçe yapılan sorguların ardından 8 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol kararı verildi. 12 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Yetkililer, kentte organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#TRABZON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da suç örgütü operasyonu: 12 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA