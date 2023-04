Trabzon’da Togg gururu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Meydan Parkı'na Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi. Karaismailoğlu, "Türkiye'nin akıllı cihazı, Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı. Üretim kapasitesi her geçen gün artacak. Türkiye'nin teknoloji hamlesi 20 yıldır artarak devam ediyor" dedi. Togg'u merakla inceleyen ve hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar SABAH'a konuştu."Almanya ve Fransa'da yıllarca otomobil imalatında çalıştım. O otomobillerin her vidasını sıktığımda, 'Allah'ım bize de nasip et' diye yalvarırdım. Çok şükür Cumhurbaşkanımız sayesinde duam gerçekleşti. Allah'ım bize nasip etti.""Avrupa'da üretilen otomobilleri gördükçe içim yanıyordu. Ömrüm boyunca kendime "Bizim üreteceğimiz bir otomobil görecek miyim?" diye sordum. Allah bu güzelliği bize gösterdi. Artık gözüm açık gitmem. Allah devletimizden razı olsun.""Hep kendi otomobilimiz olsun özlemiyle yaşadık. Sabırsızlıkla bekliyordum. Ayağımıza kadar geldi ve sonunda kendi ürettiğimiz yerli ve milli otomobili karşımda gördüm. Şu an rüyada gibiyim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan var olsun."