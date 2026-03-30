Trabzon’dan acı haber: Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazası genç bir hayatı daha söndürdü. Kaza, 28 Mart Cumartesi günü Trabzon Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre motosiklet sürücüsü Selahattin Demir (18), seyir halindeyken dönmekte olan kamyoneti fark edince çarpmamak için ani fren yaptı.Frenin etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet kayarak kamyonete çarptı. Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.