Trabzon’dan acı haber: Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 30.03.2026 12:53

Trabzon’un Araklı ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Selahattin Demir, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazası genç bir hayatı daha söndürdü. Kaza, 28 Mart Cumartesi günü Trabzon Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre motosiklet sürücüsü Selahattin Demir (18), seyir halindeyken dönmekte olan kamyoneti fark edince çarpmamak için ani fren yaptı.Frenin etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet kayarak kamyonete çarptı. Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Ağır yaralanan genç sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda iki gündür yaşam savaşı veren Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Selahattin Demir'in cenazesinin, Trabzon'un Sürmene ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

