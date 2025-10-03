Trabzon’dan Gazze’ye destek: Trabzon’da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu’na destek için Karadeniz’e açıldı

Özgür Filistin Platformunca ,Vakfıkebir ilçe limanında "Trabzon'dan Sumud'a destek, Gazze'ye umut" sloganıyla edilen etkinliğe Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini hatırlatarak "Bugün burada hakkı tutup kaldırmak için buradayız. Filistin halkına destek vererek tarafımız bellidir. İsrail'in bu yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Bu dünyada da kalmayacaktır, öbür dünyada hiç kalmayacaktır. Ahiret var, bu toprağın altı var. Hesap, kitap, öbür dünya, sırat ve mizan var. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin yerle bir oldu. Bunun engellenmesi lazım. Dünyanın bir araya gelmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği 'dünya 5'ten büyüktür' diye, her zaman her platformda ifade ettiği bir defa daha aklımıza girdi. İnsanlık Osmanlı'nın adaletine bir defa daha muhtaç. O Orta Doğu'dayken Orta Doğu'da problem yoktu. O Kafkaslardayken problem yoktu. Ne zamanki atalarımız, dedelerimiz oralardan çekilmek mecburiyetinde kaldı oralarda büyük problemler çıktı, katliamlar oldu" ifadelerine yer verdi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal ise,"Çok anlamlı bir amaç için bir araya geldik. Gazze'de yıllardan beri süren ablukanın sadece fiziki sınırları değil, umutları, gelecekleri ve temel insan haklarını da kuşattı" dedi. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise, "iki yılı aşkın süredir Filistin topraklarında İsrail'in adeta bir hançer gibi saplanarak zulmü arşa çıkarttı. Bu zulme sessiz kalamayız. Zulme ses çıkaran ülkelerin sayısının bir elin parmaklarını geçmiyor. Acımız gerçekten çok büyük. İki yıl içerisinde yaklaşık resmi rakamlarda 70 bin ama belki de bunun iki katı daha fazla kadın, çocuk, hamilesi, yaşlısı, gazetecisi, ambulans görevlisi, doktoru, hemşiresi siyonist barbarlığın zulmü altında adata soykırıma uğradı" dedi. Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından etkinliğe katılanlar Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan teknelere binerek Sumud Filo'suna destek amacıyla Karadeniz'e açıldı.