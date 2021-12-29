Van’daki Karadeniz köyünün sakinleri: Burada olmaktan çok mutluyuz

"BURALI OLDUK"

Çaykara'da doğup 11 yaşında Van'a göç ile gelen Mecit Tabanoğlu, "Çaykara'da evimiz var, gidip geliyoruz, bağlarımız kopmadı. Orada bize yabancı gözüyle bakılıyor artık. Buradaki sıcaklığı orada bulamıyoruz. Buralı olduk artık. Buradan kız aldık, kız verdik aile olduk. Burada hepimizin bahçeleri var. İlk geldiğimizde bahçeleri devlet tahsis etmiş. 20 ortak traktör alıp ekip biçmeye başladı o zaman. Şimdi bahçe işlerinden uzaklaşıp gidip başka yerde yaşayamam" şeklinde konuştu.

RUMCA VE KÜRTÇE'DEN SONRA TÜRKÇE

Köy Muhtarı Abdullah Korkmaz, Vanlı eşi Perihan Korkmaz ile kültür çeşitliliğini anlattı. Abdullah Korkmaz "İlk gelindiğinde burada 450 nüfus vardı. Biz sıkıntı çekmiyoruz ama başta dil sorunu olmuş. Bizimkiler Rumca buranın halkı ise Kürtçe konuşuyormuş. Zamanla herkes Türkçe konuşmaya başlamış. İnsanlar misafirperverlerdi. Sonra kız alınıp kız verilerek etle tırnak olduk. Ama Karadeniz geleneklerimizi de sürdürüyoruz" ifadelerini kulandı. Farklı kültürden biriyle evlilik yapan Perihan Korkmaz ise " Başlarda nasıl olur diye düşünüp gözüm korkmuştu ama hiçbir sorun yaşamadık. Evlilikler devam ediyor. Ben de bu kültürü öğrendim. Bütün yemeklerini yapıyorum artık" dedi.