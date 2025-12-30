Trabzonlu ailenin kucak açtığı çocuklar babalarına kavuştu

Trabzon'da yaşayan Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Müdürü Murat Rakan ve eşi Pınar Rakan, ağustos ayında anneleri denizde boğulan, babaları ise Almanya'da olan Afganistalı 4 kardeşe koruyucu aile olmuştu. İki çocuk sahibi Rakan çifti, Sedef (16), Seher (14), Serhat (11) ve 7 yaşındaki Sonya Nazarı'ya kendi çocukları gibi kol kanat germişti. Geçtiğimiz hafta vize sorununu çözüp Trabzon'a gelen baba, 4 çocuğunu alarak Almanya'ya döndü.

ÇOCUKLARIMA SAHİP ÇIKTINIZ

Baba Muhammed Saber Nazarı duygularını SABAH'a anlattı: "Eşimin ölümü ve çocuklarımdan ayrı kalmak beni perişan etti. Çocuklarımı sahipsiz bırakmayan Türkiye devletinden ve çocuklarımla kendi çocukları gibi ilgilenen Rakan ailesinden Allah razı olsun" dedi. 4 kardeşin en büyüğü Sedef Nazarı ise "Annemizin ölümünden sonra bize evlerini açıp sahip çıkan ve kendi evimizdeymiş gibi hissettiren Pınar ablaya ve Murat ağabeye sonsuz teşekkürler. Onları çok özleyeceğiz" dedi. Pınar Rakan ise "Sürecin başından beri çocukları önce Allah'ın sonra babalarının emaneti olarak gördük. Emanetleri sağ salim teslim etmenin mutluluğu; onlardan ayrılmanın hüznü içerisindeyim" ifadelerini kullandı.