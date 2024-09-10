Trabzonlu şehit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün sabah 01:30 sıralarında Kuzey Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi.

Askeri uçaktan indirilen şehidin cenazesi omuzlar üzerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Sürmene ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'ne baba evine götürüldü. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Sünmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehidin naaşı bugün son yolculuğuna uğurlanmak üzere Köprübaşı ilçesine getirildi. İlçe Milli Eğitim binası önünde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez,Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale,Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Ali Yılmaz, ağabeyi Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar, kardeşleri Ahmet ve Zeynep, yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardındandualar edildi. Şehidin naaşı top arabasına konularak aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi.