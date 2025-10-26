Trabzonspor - Anadolu Efes maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Trabzonspor - Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta

Anadolu Efes bugün Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 3. sırada yer alan Anadolu Efes, Hayri Gür Spor Salonu'nda konuk olmaya hazırlanıyor. Peki, Trabzonspor - Anadolu Efes maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Trabzonspor - Anadolu Efes basketbol maçı yayın kanalı ve saati;
TRABZONSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor - Anadolu Efes mücadelesi için nefesler tutuldu. Trabzon'da, Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak mücadele bugün (26 Ekim) saat 15.30'da başlayacak.