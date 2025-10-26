Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor - Anadolu Efes maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Trabzonspor - Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta
Giriş Tarihi: 26.10.2025 11:32

Trabzonspor bugün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes’i evinde ağırlayacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen sporseverler Trabzonspor - Anadolu Efes maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorularıyla maç saati hakkında detayları araştırıyor. İşte Trabzonspor - Anadolu Efes basketbol maçı ile ilgili ayrıntılar.

Anadolu Efes bugün Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 3. sırada yer alan Anadolu Efes, Hayri Gür Spor Salonu'nda konuk olmaya hazırlanıyor. Peki, Trabzonspor - Anadolu Efes maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Trabzonspor - Anadolu Efes basketbol maçı yayın kanalı ve saati;

TRABZONSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor - Anadolu Efes mücadelesi için nefesler tutuldu. Trabzon'da, Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak mücadele bugün (26 Ekim) saat 15.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

