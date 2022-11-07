Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa maçı hangi kanalda yayımlanacak?

Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta gibi sorular sporseverler tarafından soruluyor. UEFA Konferans Ligi kura çekiminde seri başı temsilcimiz, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşma 16 Şubat 2023 tarihinde Trabzon'da oynanacak. Karşılamanın başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olması bekleniyor.