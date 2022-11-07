Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa maçı hangi kanalda yayımlanacak?

Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta gibi sorular sporseverler tarafından soruluyor. UEFA Konferans Ligi kura çekiminde seri başı temsilcimiz, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...