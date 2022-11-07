Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa maçı hangi kanalda yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 7.11.2022 16:34

Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa maçı hangi kanalda yayımlanacak?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi sonrası Trabzonspor Basel ile eşleşti. Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta sorusu bu sebeple sıklıkla aratılıyor. Avrupa Ligi’nde gruplarda üçüncü olan temsilcimiz yoluna Konferans Ligi’nde devam ederken İsviçre ekibi de Konferans Ligi gruplarında ikinci olmuştu. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? İşte detaylar…

Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa maçı hangi kanalda yayımlanacak?

Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta gibi sorular sporseverler tarafından soruluyor. UEFA Konferans Ligi kura çekiminde seri başı temsilcimiz, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşma 16 Şubat 2023 tarihinde Trabzon'da oynanacak. Karşılamanın başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olması bekleniyor.

TRABZONSPOR AVRUPA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Basel rövanş maçı 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi maçları EXXEN ve TV8,5 üzerinden canlı olarak yayımlanıyor.

TRABZONSPOR MUHTEMEL RAKİPLERİ

West Ham, Villareal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden, Slovan

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Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa maçı hangi kanalda yayımlanacak?
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