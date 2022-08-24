Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler şekillendi
Giriş Tarihi: 24.8.2022 01:21 Son Güncelleme: 24.8.2022 01:21

Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler şekillendi

Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından sıklıkla soruluyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan bordo mavililer, maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Futbolseverler Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Trabzonspor Kopenhag maçı canlı izle ile Türkiye’yi temsil eden fırtınanın arkasında 82 milyon olacak. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler şekillendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım Trabzonspor Kopenhag maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın ekranı ile futbol tutkunları fırtınayı destekleyecek. Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda sorusunun yöneltiyor. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Tarih: 24 Ağustos 2022 Çarşamba

Saat: 22.00

Yer: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu

Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak.

FARK MÜCADELESİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK OYUNCU

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:
Uğurcan Çakır; Stryger Larsen, Hugo, Bartra, Elmali; Bardhi, Siopis, Bakasetas; Kouassi, Cornelius, Trezeguet

Copenhagen:
Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Falk, Zeca, Lerager; Haraldsson, Biel, Claesson

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Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler şekillendi
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