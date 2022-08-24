Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler şekillendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım Trabzonspor Kopenhag maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Trabzonspor Kopenhag maçı canlı yayın ekranı ile futbol tutkunları fırtınayı destekleyecek. Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda sorusunun yöneltiyor. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!
TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Tarih: 24 Ağustos 2022 Çarşamba
Saat: 22.00
Yer: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu
Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)
FARK MÜCADELESİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.
MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK OYUNCU
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
TRABZONSPOR KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Uğurcan Çakır; Stryger Larsen, Hugo, Bartra, Elmali; Bardhi, Siopis, Bakasetas; Kouassi, Cornelius, Trezeguet
Copenhagen:
Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Falk, Zeca, Lerager; Haraldsson, Biel, Claesson