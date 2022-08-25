Trabzonspor Kopenhag maçı özet izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag geniş özet izle

Trabzonspor Kopenhag maçı özet izle ekranı ile futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi eleme heyecanını yaşamak istiyor. Fırtına, evinde Kopenhag'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Avrupa Ligi 4. torbadan yoluna devam edecek. İşte Trabzonspor Kopenhag maçı özet izle ekranı ile Trabzonspor maçı geniş özet izle!
TRABZONSPOR MAÇI GENİŞ ÖZET İZLE
Özeti izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.youtube.com/watch?v=DilkDfRAcKs&ab_channel=EXXENSPOR
1'inci dakikada hızlı başlayan Trabzonspor atağında Abdülkadir ceza sahası dışından ileri sağda bulunan Bardhi'ye pasını verdi. Kalenin sağında bulunan Bardhi'nin vuruşunda top sağdan dışarı çıktı.
5'inci dakikada Trabzonspor yarı sahasında topu rakipten yakalayan Djaniny, sol kanattan rakip takım yarı sahasına atak yaptı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin vuruşunda top, kaleciye çarparak geri döndü.
19'uncu dakikada sağ kanatta ceza sahası dışındaki Larsen'in kaleye doğru gönderdiği topa havalanan Cornelius'un kafa vuruşunda rakip kaleci topa havada müdahale ederek üstten dışarı gönderdi.
38'inci dakikada rakip sahaya ilerleyen Abdülkadir'den topu kapan Daramy, Trabzonspor ceza sahası çizgisi önündeki Biel'e topu gönder. Pep Biel'in gelişine vuruşunda top dışarı çıktı.
41'inci dakikada Kopenhag'da Diks'in sağ taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topa vuran Lerager'in vuruşunda topu Uğurcan yakaladı.
75'inci dakikada Trabzonspor'da Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içindeki Djaniny'nin topa kafa vuruşunda kaleci Ryan uzanarak topu çıkardı.
81'inci dakikada rakip takımdan Karamoko, sağ kanatta topla birlikte ceza sahasına ilerledi. Karamoko'nun dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı
85'inci dakikada rakip ceza sahası içindeki Cornelius'un geriye gönderdiği topu alan Bakasetas'ın ceza sahası çizgisi üzerindeki vuruşunda top auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.