Trabzonspor-Monaco maçı canlı izle: Trabzonspor-Monaco maçı canlı yayın şifresiz izle

Trabzonspor-Monaco maçı canlı izle ekranı an itibariyle maçı takip edecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Peki Trabzonspor-Monaco maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Trabzonspor-Monaco maçı saat kaçta? İşte Trabzonspor-Monaco maçı canlı izle seçeneği
UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. Maçına çıkacak olan borda mavili ekip Fransa temsilcisini kendi sahasında ağırlayacak. Grupta 3 maçta 2 mağlubiley ve 1 galibiyet alan temsilcimiz bugün de sahaya galibiyet için çıkacak. İşte Trabzonspor-Monaco maçı canlı izle ekranı;
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Trabzonspor 13 Ekim Perşembe akşamı Monaco'yu konut edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak. Mücadele Eşşen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.