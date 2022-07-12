Trabzonspor Sivasspor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL? 2022 Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı bilet fiyatları

2022 Turkcell Süper Kupa final maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Kupa final maçı, Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor'u karşı karşıya getirecek. İki güçlü takım, Süper Kupa'yı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Maçı tribünden izlemek isteyen futbolseverler, bilet fiyatlarını sorguluyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı bilet fiyatları...