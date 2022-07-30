Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.7.2022 14:37

Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Turkcell Süper Kupa final maçı için heyecan dorukta! Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. Dev maça saatler kala futbolseverler, karşılaşmanın saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Bu kapsamda ‘’Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt aranıyor. İşte merak konusu olan Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtları…

Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Turkcell Süper Kupa final maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Geçen sezona damgasını vuran iki güçlü takım, Süper Kupa'yı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Kritik maça kısa süre kala ''Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusu, başta iki takım taraftarları olmak üzere futbolseverler tarafından aratılıyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma, Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğinde olacak.

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Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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