Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Turkcell Süper Kupa final maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Geçen sezona damgasını vuran iki güçlü takım, Süper Kupa'yı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Kritik maça kısa süre kala ''Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusu, başta iki takım taraftarları olmak üzere futbolseverler tarafından aratılıyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!