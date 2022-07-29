2022 Turkcell Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. İki güçlü takım, Süper Kupa'yı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Kritik maçın yayın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı, bordo mavili ve kırmızı beyazlı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!
Süper Kupa'da 2021-2022 sezonu şampiyonunu belirleyecek Trabzonspor Sivasspor maçıyla ilgili ayrıntılar belli oldu.
Trabzonspor Sivasspor Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma, Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğinde olacak.