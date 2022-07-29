2022 Turkcell Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. İki güçlü takım, Süper Kupa'yı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Kritik maçın yayın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı, bordo mavili ve kırmızı beyazlı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!