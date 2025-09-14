Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu Antalya’da cinayete kurban gitti

Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun Bulut ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ceyhan Bulut tabancayla Haluk Altın'a ateş etti. Haluk Altın kanlar içinde yere yığıldı. Ceyhun Bulut geldiği araçla kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberin ardından Altın'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.

TUTUKLANDI

Korkunç cinayetin ardından ekipler kamera kayıtlarında Ceyhun belet'un kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Saklandığı yerde polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde Ceyhun Bulut, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderimdi. Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.