Haberler Yaşam Haberleri Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu Antalya'da cinayete kurban gitti
Giriş Tarihi: 14.9.2025 17:13 Son Güncelleme: 14.9.2025 18:27

Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu Antalya'da cinayete kurban gitti

Antalya'da restoran işleten Haluk Altın (45), saatin geç olduğunu söyleyerek iş yerine almadığı arkadaşı Ceyhun Bulut. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Altın'ın, 1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki bir alkollü restoranın önünde meydana geldi. Ceyhun Bulut. kız arkadaşıyla beraber, sabaha karşı önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi. Altın, Ceyhun Bulut’a saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi.

Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun Bulut ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ceyhan Bulut tabancayla Haluk Altın'a ateş etti. Haluk Altın kanlar içinde yere yığıldı. Ceyhun Bulut geldiği araçla kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberin ardından Altın'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.

TUTUKLANDI

Korkunç cinayetin ardından ekipler kamera kayıtlarında Ceyhun Bulut'un kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Saklandığı yerde polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde Ceyhun Bulut, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

