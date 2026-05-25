Trabzon’u yasa boğan zincirleme kaza: Kazada ölen aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, önceki gece 01:45 sıralarında Giresun Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkiinde meydana geldi. Ordu istikametinden Trabzon yönüne seyir halinde olan M.U. (59) yönetimindeki demir yüklü tır, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız (45) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önündeki otomobile, o da zincirleme şekilde başka bir tıra çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada Ali Yıldız, eşi Melek Yıldız (40), ikiz çocukları Hamza (7) ve Hasan Yıldız (7) ile Sadem Yağmur Yıldız (15) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ailenin büyük kızı Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ayrıca çok sayıda kişi yaralanırken, bazı yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazaya neden olan TIR şoförü M.U, ifadesinde kalp krizi geçirdiği bu nedenle kazanın yaşandığını öne sürdü. Yapılan kamera incelemeler sonucu sürücü M.U'nun süratli bir şekilde seyir halinde olduğu ve direksiyon başında uyuduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YILDIZ AİLESİNE SON VEDA

Trafik kazasında hayatlarını kaybeden Ali Yıldız (45), eşi Melek Yıldız (40) ile çocukları Hamza Yıldız (7), Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız'ın (15), Trabzon'un Arsin ilçesi Gölcük-Konak camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında yan yana defnedildi.

Cenazeye, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Yıldız ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.